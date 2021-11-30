Bakan Elvan'dan büyüme yorumu: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak

Türkiye ekonomisi, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik rekor büyüme kaydetmesinin ardından üçüncü çeyrekte de yüzde %7,4'lük büyüdü. Türkiye böylece G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu.

"BÜYÜMEDEN HERKES EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarına ilişkin sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Elvan, ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Bakan Elvan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir"

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