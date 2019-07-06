Bakan Dönmez: Yavuz Sondaj Gemisi bir hafta içerisinde çalışmalarına başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'nin son kontrollerinin yapıldığını belirterek, bir hafta içerisinde sondaj çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"BİR HAFTA İÇERİSİNDE BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ"

"Geçtiğimiz hafta Yavuz Gemisi'ni Gebze'den yolcu etmiştik. Şu anda Mersin Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içerisinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız.

"ÇİNLİ YETKİLİLER İLE GÖRÜŞTÜK"

Çin'in en büyük kamu şirketi olan Çin Devlet Şebeke Kurumu üst düzey yetkilileri ile görüştük. Daha önceden akıllı şebekeler ile ilgili bir işbirliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik. Bunları da önümüzdeki günlerde sektörle paylaşacağız.

Burada bir ürünün veya hizmetin alınmasından öte daha çok 'Türkiye şartlarında bir akıllı şebeke nasıl olmalı' Türkiye'de bunu bir teknoloji merkezi haline getirerek neler yapabiliriz onları tartışacağız. Türkiye'de pilot çapta küçük örnekler var, bunları ulusal anlamda yaygınlaştırmak istiyoruz"