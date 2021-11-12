Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretiminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Rüzgarın hızına yetişilmiyor. 10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 megavat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Ekonomi Haberleri

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