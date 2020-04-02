Bakan Çavuşoğlu: Yurtdışında 124 vatandaşımız hayatını kaybetti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin, "Maalesef yurt dışında da virüs nedeniyle vatandaşlarımız vefat etti ve bu sayı 124'e çıktı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin, "Maalesef yurt dışında da virüs nedeniyle vatandaşlarımız vefat etti ve bu sayı 124'e çıktı." ifadesini kullandı. Kaynak: Dunya.com