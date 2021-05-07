Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken "Turistin göreceği herkesi aşılarız" sözlerine açıklık getirdi
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Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken "Turistin göreceği herkesi aşılarız" sözlerine açıklık getirdi

Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken 'Turistin göreceği herkesi aşılarız' sözlerine açıklık getirdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" sözlerine açıklık getirdi. Çavuşoğlu, tepki çeken sözlerinin başka yerlere çekildiğini ifade ederek, "Kastımız gayet açık, net. Sadece turisti korumak için değil, kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. 'Turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada gündem olan "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"BUNU BAŞKA YERLERE ÇEKMENİN ANLAMI YOK"

Bugün Türkiye'nin salgın döneminde turizm alanında aldığı tedbirlere ilişkin açıklamasının yanlış yorumlandığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kastımız gayet açık, net. Sektörel bazda aşılamalarımız var. Turizm sektöründe çalışan tüm vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Sadece turisti korumak için değil, kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Diğer taraftan 'turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net. Ayrıca, 'sadece turisti korumak için bu aşılama yapılıyor' demek yanlış.

"TURİST İÇİN VATANDAŞIMIZI HEBA ETME GİBİ BİR ŞEY YOK"

Bugün Türkiye'de (aşılamada) yüzde 26'ya ulaştık hem çift doz hem tek doz ikisi beraber. Vatandaşımızı korumak için yapıyoruz. Çalışanlarımızı da korumamız lazım. Bir de, yerli turist dediğimiz kendi vatandaşlarımız da havalar ısındıkça tatile çıkacak. Kendi vatandaşlarımızın da aynı şekilde güvenli, sağlıklı bir ortamda tatillerini geçirmek için bu tedbirleri alıyoruz. Bunu alıp da aşılamayı başka bir yere çekmenin hiç bir anlamı yok. Bunu yapanlar ancak kötü niyetli olanlardır. Bunu buradan açıkça söylemek isterim. Bizim söylediklerimiz, tüm cümle okunduğu zaman gayet sarih, net ve güvenli turizm için söylediklerimiz. Yoksa turist için vatandaşımızı heba etme veya feda etme gibi bir şey yok. Aşının da yanlış bir şeyi yok, aşı vatandaşlarımızı Kovid-19'dan korumak için yapılmaktadır."

Bakan Çavuşoğlu'nun 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız' açıklaması sosyal medyada gündem yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" açıklaması sosyal medyada gündem yarattı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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