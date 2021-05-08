Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak

Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Metin Oktay Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:45:27. #1.14#

title