Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü