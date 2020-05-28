Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün müjdesini verdiği konut ve turizme yönelik finansman paketinin detaylarını aktardı. Pakete göre, tatile gitmek isteyen emekli ve çalışanlar ile konut almayı düşünen orta gelir grubuna uygun şartlarda kredi verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün TRT ekranlarında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketinin müjdesini vermiş ancak detaylara girmemişti. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun, söz konusu pakette neler olduğuna dair kulis bilgilerini aktardı. Yarın detaylarının açıklanması ve Pazartesi günü de devreye alınması beklenen pakette şu detaylar yer alıyor:

BİR SÜRE GERİ ÖDEMESİZ OLACAK

Finansman kredi desteği paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak. Kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde bu finansmandan yararlanılması bekleniyor.

EMEKLİ VE ÇALIŞANA TATİL İÇİN KREDİ

Bir diğer imkan ise hem turizm sektörünü canlandırması planlanan hem de tatile gitmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir kredi olması bekleniyor. Emekli ve çalışan kesime özellikle seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanması üzerinde duruluyor.

ORTA GELİR GRUBUNA UZUN VADELİ UYGUN KREDİ

Kredi kapsamında üçüncü başlık da orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle bir kredi sağlanması bekleniyor. Bu paketin cuma günü kamu bankaları tarafından açıklanması, pazartesi günü de devreye girmesi hedefleniyor.