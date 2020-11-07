Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Lirasının dolar karşısında yaşadığı büyük değer kayıpları için "Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" dedi.

Hafta başında AK Partili Milletvekilleriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" üzerine bir sunum yaptı.

"BİZ DOLARLA UĞRAŞMIYORUZ"

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığına göre; Bakan Albayrak, AK Partili vekillere yaptığı sunum sırasında yaptığı değerlendirmede "Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, ABD seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ İTHALATI AZALTMAK, ÜRETİMİ ARTIRMAK"

Açıklamalarının devamında "Faizi artırmanın da eksileri var, artıları var" diyen Bakan Albayrak şöyle devam etti: "Faiz yükselirse üretim düşer, istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi, ilk kullandığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğinin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz."