Bakan Albayrak: "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.... Bakan Albayrak: "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. Yuvarlak raptiyeİş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, Yuvarlak raptiyeYolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi...

Bakan Albayrak: "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. Yuvarlak raptiyeİş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, Yuvarlak raptiyeYolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik." - ANKARA Kaynak: İHA