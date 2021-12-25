Bağlar Belediyespor, sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 16 puanla ikinci sırada tamamladı.

Kendisi gibi zirve hesapları yapan 1984 Muşspor ile Diyarbakır Seyrantepe tesislerinde karşı karşıya gelen Bağlar Belediyespor, ilk 45 dakikada kaydedilen karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Sezonun ilk devresinde 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Mavili takımın golünü 30.dakikada Uğur Yontürk atarken, Muş temsilcisinin golü 8.dakikada Burhanettin Bayram'dan geldi.

Bu sonucun ardından 1984 Muşspor ise puanını 15'e yükseltti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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