Bağışlanan 2 araç törenle teslim alındı

DENİZLİ (İHA) - Denizlili hayırseverin yaptığı bağış ile alınan 2 araç, yapılan törenle teslim alındı.

Denizli Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği'ne bağış yapan hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe'nin destekleriyle alınan 2 araç, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın katıldığı törenle teslim alındı. Yapılan konuşmaların ardından hayırsever vatandaşa verilen plaketle teşekkür edildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet