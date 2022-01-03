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Bağışlanan 2 araç törenle teslim alındı

Bağışlanan 2 araç törenle teslim alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizlili hayırseverin yaptığı bağış ile alınan 2 araç, yapılan törenle teslim alındı.

DENİZLİ (İHA) - Denizlili hayırseverin yaptığı bağış ile alınan 2 araç, yapılan törenle teslim alındı.

Denizli Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği'ne bağış yapan hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe'nin destekleriyle alınan 2 araç, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın katıldığı törenle teslim alındı. Yapılan konuşmaların ardından hayırsever vatandaşa verilen plaketle teşekkür edildi. - DENİZLİ

Bağışlanan 2 araç törenle teslim alındı

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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