Bafetimbi Gomis'ten Olimpik Marsilya'ya Hat-trick

05.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:13

2012-13 sezonunda Olimpik Marsilya sahasında Olimpik Lyon'u ağırladığında maça Lyon forveti Bafetimbi Gomis damga vurdu. Henüz 3. dakikada penaltıdan .gol perdesini açan Gomis, iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve takımına deplasmanda 4-1'lik net bir galibiyet kazandırdı.