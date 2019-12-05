Bafetimbi Gomis'ten Olimpik Marsilya'ya Hat-trick
2012-13 sezonunda Olimpik Marsilya sahasında Olimpik Lyon'u ağırladığında maça Lyon forveti Bafetimbi Gomis damga vurdu. Henüz 3. dakikada penaltıdan .gol perdesini açan Gomis, iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve takımına deplasmanda 4-1'lik net bir galibiyet kazandırdı.
05.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:13
2012-13 sezonunda Olimpik Marsilya sahasında Olimpik Lyon'u ağırladığında maça Lyon forveti Bafetimbi Gomis damga vurdu. Henüz 3. dakikada penaltıdan .gol perdesini açan Gomis, iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve takımına deplasmanda 4-1'lik net bir galibiyet kazandırdı.
Kaynak: Dugout
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