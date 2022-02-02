Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim" - Haberler
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Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bafetimbi Gomis:

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, formanın hakkını vereceğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, formanın hakkını vereceğini söyledi.

Tekrar Galatasaray'a transfer olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından kulüp televizyonuna duygularını paylaştı. Galatasaray'a tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Gomis, "Galatasaray'a tekrar geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğimize inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'ı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim" diye konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Güncel, Haber

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