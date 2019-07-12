Badou N'diaye kimdir? N'diaye Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe ile Badou N'diaye'nin prensipte anlaştığı iddia edildi. Sarı lacivertliler, Garry Rodrigues'in ardından eski bir Galatasaraylı'yı daha kiralamak için görüşme başlattı. İddialara göre Ersun Yanal'ın onay vermesi durumunda transfer gerçekleşecek. Peki Badou N'diaye kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

BADOU N'DİAYE KİMDİR?

Tam adı Papa Alioune "Badou" Ndiaye olan futbolcu, 27 Ekim 1990'da Dakar'da doğdu. Futbol hayatı 2008 yılında Diambars ile başladı. 5 yıl burada oynayan Ndiaye, 2012 yılında kiralık olarak oynadığı Bado/Glimt takımına, 2013 yılında transfer oldu. 2 yıl oynadığı bu takımda, 73 maça çıktı ve 25 gol attı.

2015 yılında Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'a transfer oldu. 2017 yılında ise Galatasaray'a 7,5 milyon bonservis ücreti ile transfer oldu. Sarı kırmızılı forma ile başarılı bir sezon geçiren futbolcu, 2018'de Stoke City'e 16 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Galatasaray, oyuncuyu bir sezonluk olarak kiraladı.

Badou N'diaye, şu an Premier League ekiplerinden Stoke City'de oynamaktadır. Futbolcunun piyasa değeri son olarak 8,5 milyon Euro'dur.

1,80 boyunda olan NDiaye, merkez orta saha ile birlikte on numara ve önlibero mevkilerinde oynamaktadır.