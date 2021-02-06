Babel, Fenerbahçe derbisinde oynarsa Galatasaray'daki sözleşmesi uzayacak
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Babel, Fenerbahçe derbisinde oynarsa Galatasaray'daki sözleşmesi uzayacak

06.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:02

Sözleşmesinde 20 maçı içeren opsiyon olan Galatasaraylı Ryan Babel'in Fenerbahçe derbisinde forma giymesi halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Hollandalı futbolcu Ryan Babel için büyük önem taşıyor.

Sözleşmesinde 20 maçı içeren opsiyon olan Hollandalı yıldız Kadıköy'de forma giymesi halinde otomatik olarak 1 yıl daha sarı kırmızılılarda kalmayı garantileyecek.

Babel, daha önce 2,5 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon 125 bin Euro'ya düşürmeyi kabul etmişti. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 4 gol ve 4 asistle 8 kez skora doğrudan katkı yaptı.

AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.

Babel, Fenerbahçe derbisinde oynarsa Galatasaray'daki sözleşmesi uzayacak
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