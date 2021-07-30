Veliaht yolda! Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla sihirbaz olacağını ispat etti
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Veliaht yolda! Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla sihirbaz olacağını ispat etti

Veliaht yolda! Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla sihirbaz olacağını ispat etti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Spor dünyasının çoğunluğunun dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gösterdiği Lionel Messi, çocuklarına da oyunu sevdirmeye çalışıyor. Messi'nin küçük oğlu 5 yaşındaki Mateo, evin bahçesinde yaptıklarıyla parmak ısırttı. Babası ile klas şekilde paslaşan Mateo, ağabeyi Thiago'yu çalımlarıyla etrafında döndürttü.

Lionel Messi, üç oğluna da Thiago (8), Mateo (5) ve Ciro (3) futbolu en iyi şekilde öğretiyor. 5 yaşındaki Mateo ise yetenekleriyle kardeşlerinden biraz daha ön plana çıkmış durumda. Çocuklarıyla bahçede top oynayan Messi, Mateo'nun yaptıklarıyla bir hayli keyiflendi. 5 yaşında olmasına rağmen top tekniği, pas dağıtımı ve çalımlarıyla gelecekte iyi bir futbolcu olacağının sinyalini veren Mateo, sporseverlerin dikkatini çekti.

AĞABEYİNİ ÇILDIRTTI

Mateo, ağabeyini çalımlarıyla adeta yatırıp kaldırdı. Messi de bu anlardan bir hayli keyif duydu. Mateo'nun yetenekleri dünya basınının ve sosyal medyadaki sporseverlerin dikkatini çekti.

- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Veliaht yolda! Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla sihirbaz olacağını ispat etti - Haberler Spor
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