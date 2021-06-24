Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üstünden Ali Koç'u 'tehdit' etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üstünden Ali Koç'u 'tehdit' etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Volkan Ballı'nın geçmişte, "Fenerbahçe şike yaptı" diye sözler kullandığını ifade eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'u tehdit etti. Alex, Gökhan, Caner, Ersun Yanal için de uyardı. Yıldırım, "Gittin Volkan Ballı'yı getirdin, o Volkan Ballı'yı kovmazsan ikinizi birden kulüpten göndereceğim Ali Koç. Ersun'u getirmem dedin getirdin. Gökhan ve Caner dedin getirdin, Alex kaldı onu da bekliyorum. Nerede kaldı kulüpçülük? Kulüpçülüğü bitireceksin" diye konuştu.

Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde kulüpte eski dönemde görev yapan isimlerin tekrar bünyeye kazandırılmasını eleştirdi, Volkan Ballı konusunda ise açıkça tehdit etti.

Yıldırım'ın, Volkan Ballı, Ersun Yanal ve Alex konusuyla ilgili kullandığı ifadeler:

"BUNLARI TEMİZLE"

"Gittin Volkan Ballı'yı getirdin. ''Fenerbahçe şike yaptı' diyen Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, ikinizi birden ben gönderirim. 3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle.

"BEN ONA ALKOLİK DEMİŞİM"

Volkan Ballı... 'Fenerbahçe şike yaptı' diyen bir adam. Ben ona alkolik demişim, o da bunu söylemiş. Ya sen bana zarar ver, neden Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun? Bundan sonra peşindeyim, haberin olsun.

"KULÜPÇÜLÜK NEREDE KALDI?"

Kulüpçülük nerede kaldı? Ersun Yanal gelemez dedi. Geldi. Gökhan Cener gelemezdi getirdiler. Bir Alex kaldı. Onu da bekliyorum. Onu da getirirler. Kulüpçülüğü bitirecekler."

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üstünden Ali Koç'u 'tehdit' etti
Aziz Yıldırım: 'Ersun gelemez dedim getirdiler.
Aziz Yıldırım: "Ersun gelemez dedim getirdiler.
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üstünden Ali Koç'u 'tehdit' etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:44:27. #1.16#

title