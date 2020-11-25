Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı
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Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı

25.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:16

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yapan kızı Gülşah Yıldırım Gordi, kendisini tehdit edip "Hakkımızı yediniz. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim" diyerek alacaklı olduğunu iddia eden çalışanından şikayetçi oldu. Çalışan Hİkmet C. için 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Aziz Yıldırım'ın kızı Gülşah Yıldırım Gordi, babasına ait makine ve elektrik şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti. Şirketin anlaşmış olduğu firmada taşeron olarak çalışan Hikmet C., iflas bayrağını çekti. İlerleyen günlerde zarara uğradığını alacaklı olduğunu iddia ederek Yıldırım'a sosyal medya platformu üzerinden ulaşmaya çalıştı.

"BİRİLERİ ZARAR GÖRECEK"

Sabah'ın haberine göre; Hikmet C., sosyal medya platformu üzerinden genç kadına "Bir gün karşınıza çıkacağım, insanların hakkını nasıl yediğinizi burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Birileri zarar görecek, hayatımdan vazgeçtim ciddiye almıyorsunuz siz bilirsiniz" şeklinde bir mesaj yolladı. Mesaj karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Gordi, tehdit ve hakaret içerikli zincirleme mesajların ardından şikayetçi olmaya karar verdi.

TEHDİT ETMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şikâyetin ardından. Hikmet C. ifadesinde, iflas ettiğini, zararını gideremediğini ve bu sebeple Gülşah Yıldırım Gordi'nin kendisine olan borcunu ödemesi için sosyal medya üzerinden ulaşarak mesajlar attığını kaydetti. Attığı mesajları kabul ettiğini fakat tehdit amaçlı olmadığını iddia etti. Bunun üzerine taraflar uzlaştırılmaya yönlendirildi. Gülşah Yıldırım Gordi, uzlaşmayı reddetti. Hikmet C., hakkından "Tehdit" ve "Hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Aziz Yıldırım'ın kızını tehdit eden çalışan için 7 yıllık hapis istemiyle dava açıldı
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