Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim

Haberler.com - Haberler | Spor

Ali Koç'u seçim öncesi ağır sözlerle eleştiren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ruhunun kaybedildiğini belirterek artık maçlara geleceğini ifade etti. Yıldırım, "Maçlara gideceğim. Loca falan almayacağım, beni görecekler, hem de protokol tribününde oturacağım. Fenerbahçe ruhunu kaybediyoruz. En büyük sorun bu" dedi.

Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesi Ali Koç'u çok ağır sözlerle eleştirdi. Fenerbahçe ruhunun kaybedildiğini ifade eden Yıldırım, artık maçlara geleceğini duyurdu.

İşte Yıldırım'ın o sözleri:

"BENİ MAÇLARDA GÖRECEKLER"

"Bundan sonra beni görecekler. Maçlara gideceğim. Loca almayacağım, beni görecekler, protokol tribününde oturacağım. Fenerbahçe ruhunu kaybediyoruz. En büyük sorun bu.

"HİÇBİR BAŞKAN BU KULÜBÜ SATAMAZ"

Benim hiçbir zaman böyle kulübü satmak gibi bir düşüncem olmadı. Daha önce yaptığım açıklamada; 'Fenerbahçe Spor Kulübü, hiçbir sermaye grubunun altında olmayacaktır' diye açıklama yapmışım. Hiçbir başkan bu kulübü satamaz, o gün gelir burada oluruz.

"BENİM YÖNETİMDEN İKİ BAŞKAN ÇIKTI"

Ali Koç, kendisine yakışır bir yönetim kurmalı. Hepsi saygın insanlardır ama Fenerbahçe'ye yakışır olmalılar. Benim yönetimimden bir başkan, bir de TFF başkanı çıktı. Bıraksam bu ekipten bir aday daha çıkardı ama izin vermedik

Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
Aziz Yıldırım: 'Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun.'
Aziz Yıldırım: "Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun."
Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Tolga Yüce Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:05:04. #1.15#

title