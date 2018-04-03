Ayvalık Ticaret Odası Seçimlerine Doğru

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, odanın 14 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimlerinde aday olmayacaklarını söyledi.

Kantarcı, yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, yönetim kuruluyla 5 yıl önce göreve geldiklerini ve bu süreçte Ayvalık için yoğun bir çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Görevde bulundukları süre içinde gerçekleştirdikleri icraatlarını da anlatan Kantarcı, 14 Nisan'da yapılacak seçimde aday olmayacaklarını açıkladı.

Kantarcı, seçimlerde mücadele edecek 2 listeye de başarılar diledi.