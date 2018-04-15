Ayvalık Ticaret Odası Seçimleri

Ayvalık Ticaret Odası seçimlerini, Aydın Şensal kazandı.

Oda Meclis Salonunda yapılan seçimlerde Aydın Şensal ile Ali Gür başkanlık için yarıştı.

Seçimler sonucunda Şensal'ın yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu, Mustafa Cömert, Osman Özdoğan, Ahmet Ürgüplü, Cafer Caylan, Aziz Arslan, Mustafa Büyükçıvgın, Fatih Saraçoğlu, Özgün Uygun, Hüseyin Şalmanlı, Leyla Süner, Tülay Lale, Namık Zafer, Mehmet Babayiğit, Ali Uçar, Mehmet Sıray, Ali Pehlivan, İbrahim Ulaş, Suat Akın, Yusuf Yılmaz ve Metin Akkuş'tan oluştu.

Şensal, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Bundan sonra mecliste hep birlikte olacağız. Güzel ve karma bir ekip oldu. Çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Rakibimiz olan listedeki tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum." dedi.