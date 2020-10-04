Ayten Usta Gurme Restoran dünya sıralamasında
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Ayten Usta Gurme Restoran dünya sıralamasında

04.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:15
Ayten Usta Gurme Restoran dünya sıralamasında

Ayten Usta Gurme Restoran, ünlü bir seyahat sitesinin yorum ve değerlendirmeleri üzerine 8.7 milyon mekan arasında yüzde 10'luk dilime girerek büyük bir başarıya imza attı.

Ayten Usta Gurme Restoran, ünlü bir seyahat sitesinin yorum ve değerlendirmeleri üzerine 8.7 milyon mekan arasında yüzde 10'luk dilime girerek büyük bir başarıya imza attı.

Dünya çapında ünlü bir seyahat sitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda yorum ve değerlendirmeler dikkate alınarak, seyahat eden insanların tercih ettikleri mekanların sıralaması yapıldı. Yapılan sıralamada Ayten Usta Gurme Restoran dünyada yüzde 10'luk dilime girerek, büyük bir başarıya imza attı. Milyonlarca yorum ve değerlendirme ile 8.7 milyon mekan arasında alınan bu başarı, çoğu mekana da örnek olmuş oldu.

Konu ile alakalı değerlendirme yapan Ayten Usta İdari İşler Sorumlusu Aybike Çetin, "2020 yılı seyahat, yemek, konaklama sektörleri açısından çok zor bir yıl oldu. Tüm dünyada olduğu gibi pandemiden etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Bu kadar zor bir yılda bu alanda bir ödül almak, misafirlerimiz tarafından tercih edilmek çok gurur verici. Aynı zamanda tekrar hayata adapte olmak, seyahat etmeye, yemek yemeye devam etmek için de bir ilham kaynağı oldu bizim için. Bizi tercih eden misafirlerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Ayten Usta Gurme Restoran dünya sıralamasında
Ayten Usta Gurme Restoran dünya sıralamasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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