Aytemiz Alanyaspor, Igor Tudor'la Görüşecek
Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'la görüşme kararı aldı.
Deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal ile yollarını Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un gündemine bomba bir isim geldi.
Üst üste 4 maç kazanıp sükse yaptıktan sonra 4 maçını da kaybeden Aytemiz Alanyaspor'da fatura teknik heyete kesildi. Turuncu yeşillilerde teknik direktör Mesut Mesut Bakkal ve ekibiyle yollar ayrıldı.
TUDOR GÜNDEME GELDİ
Fenerbahçe'yle deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Turuncu- Yeşililler'de daha önce de adı gündeme gelen Igor Tudor'la masaya oturulacak.
Hırvat teknik adamın görüşme yapılması için şehre davet edildiği öğrenildi. Son olarak Udinese'yi çalıştıran Tudor'un da yeniden Türkiye'de Süper Lig'de takım çalıştırmaya oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Aytemiz Alanyaspor'da diğer hoca adayları ise Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez olduğu bildirildi.
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bir yabancı hoca var dı. . kaçınsı sıradaydı takımı ? yerli hoca varken. . galiba takımı borç altına sokmak istiyorlar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cincona dön terim bunamışCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Tudor senin neyine alanyaspor hamza hocayı ikna et hepsinden basarili olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe hoca arıyor orayaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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senin kıymetini bilemediler tudorCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır