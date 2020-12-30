Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı
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Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı

30.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:32

Aytemiz Alanyaspor, son olarak Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar'ı 3,5 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyordu.

Ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala Aytemiz Alanyaspor ilk transferini gerçekleştirdi.

Kayserispor ile 17 Aralık'ta sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile anlaşan turuncu-yeşilliler, bugün deneyimli oyuncuya Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

"BİRÇOK TALİBİ OLMASINA RAĞMEN BİZİ TERCİH ETTİ"

İmza töreni sonrası konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

"KENDİMİ GÖSTERECEĞİM BİR KULÜP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ise "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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