Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirirken, "Eksiklerimize rağmen mutlak kazanmak için çıktığımız maçta maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Maçı çevirecek pozisyonlar da yakaladık ancak talihsiz yediğimiz golle de mağlup olduk. Bundan sonra önümüzde önemli bir maçımız var. Bir an önce toparlanıp, ayağa kalkıp mutlaka bu mağlubiyetleri telafi edeceğiz, edecek de güçteyiz. Galibiyetinden dolayı da rakibi kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz" dedi.

ÖZCAN BİZATİ: DAHA FAZLA PUANA İHTİYACIMIZ VAR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise maçın zor geçeceğinin bilincinde sahaya çıktıklarını ifade ederken, "İstediğimiz maçı oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'un belirli bir formatı vardı ve sezon başından beri çok iyi mücadele etti. Alanyaspor'un büyük rakiplere karşı da başarılı bir oyun formatı vardı. Biz de o formata oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'u bizim kuvvetli olduğumuz yöne çekmemiz gerekiyordu ve bugün onu başardık. Puanlara yeni başladık daha fazla puana ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU