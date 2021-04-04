Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı
Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı
Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, 'Oyunun içine etti' dedi!
Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi!

Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi. 

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirirken, "Eksiklerimize rağmen mutlak kazanmak için çıktığımız maçta maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Maçı çevirecek pozisyonlar da yakaladık ancak talihsiz yediğimiz golle de mağlup olduk. Bundan sonra önümüzde önemli bir maçımız var. Bir an önce toparlanıp, ayağa kalkıp mutlaka bu mağlubiyetleri telafi edeceğiz, edecek de güçteyiz. Galibiyetinden dolayı da rakibi kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz" dedi. 

ÖZCAN BİZATİ: DAHA FAZLA PUANA İHTİYACIMIZ VAR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise maçın zor geçeceğinin bilincinde sahaya çıktıklarını ifade ederken, "İstediğimiz maçı oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'un belirli bir formatı vardı ve sezon başından beri çok iyi mücadele etti. Alanyaspor'un büyük rakiplere karşı da başarılı bir oyun formatı vardı. Biz de o formata oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'u bizim kuvvetli olduğumuz yöne çekmemiz gerekiyordu ve bugün onu başardık. Puanlara yeni başladık daha fazla puana ihtiyacımız var" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 18:40:02. #1.14#
title