Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

10.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:19
Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı.

Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırlayacağı Fraport- TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport- TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla başladı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Khouma Babacar takımla birlikte çalışırken, Steven Caulker takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor maçında oynayan futbolcular sadece yenileme çalışması yaparken, bu maçta sakatlanan Damian Kadzior idmanda yer almadı.

Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Hülya Avşar Nükhet Duru Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Halis Özkahya Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aytemiz Alanyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:21:37. #1.14#
title