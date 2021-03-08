Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu ve son 3 haftada 2 yenilgi alarak zirve ağır yara aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 66. dakikada Ceyhun Gülselam'ın asistinde Mustafa Pektemek ile 73. ve 90+8. dakikalarda Davidson'dan geldi. Trabzonspor'da VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltı için topun başına gelen Bakasetas, 80. dakikada takımının tek golünü kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor'da sarı kart gören Vitor Hugo, BB Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

ALANYA 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan Trabzonspor, 51 puanla, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kaldı. 4 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 46 puana yükseldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Antalyaspor ile derbiye çıkacak.