Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
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Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

08.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:57

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu ve son 3 haftada 2 yenilgi alarak zirve ağır yara aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 66. dakikada Ceyhun Gülselam'ın asistinde Mustafa Pektemek ile 73. ve 90+8. dakikalarda Davidson'dan geldi. Trabzonspor'da VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltı için topun başına gelen Bakasetas, 80. dakikada takımının tek golünü kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor'da sarı kart gören Vitor Hugo, BB Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

ALANYA 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan Trabzonspor, 51 puanla, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kaldı. 4 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 46 puana yükseldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Antalyaspor ile derbiye çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Haber Yorumları (3)
ANGARALI0606: Buraya kadar! Önce bizim medya verdi gazı. . bir sıçradı çekirge iki sıçradı çekirge. . . Kasketlinin oynattığı futbolun fos olduğu ortaya çıktı.
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KAREDENİZ: kupamizi vermediniz hala. .
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FB: iyi oldu trabzonsporun yenilmesi tebrikler alanyaspor sayın ahmet ağaoğlu uefa, fifa, cas ile, ilgilendiği kadar takımınla ilgilenseydi ts daha iyi olurdu
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