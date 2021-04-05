Aytaç Kara-Serkan Reçber tartışması kadro dışı getirdi!

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Aytaç, dün akşamki Beşiktaş maçının bitiminde soyunma odasına giderken Kulüp CEO'su Serkan Reçber ile tartışma yaşamıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golü de Aytaç Kara kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında oyundan alınan başarılı futbolcu, yedek kulübesine gelirken teknik heyete tepki göstermişti. 28 yaşındaki futbolcu, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tuttuğu sırada da Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile bir tartışma yaşadı. Araya giren Haddadi, Aytaç'ı, Reçber'in yanından uzaklaştırarak olayların büyümesi engelledi.

Tüm bu yaşananların ardından Kasımpaşa Kulübü, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

(Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı