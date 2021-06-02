Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
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Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yıllık ücreti 2.3 milyon euro olduğu belirtilen 35 yaşındaki Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'ye maliyeti tam 3 milyon euro. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu da Kulüpler Birliği toplantısı çıkışında Ali Koç'a, "2.2 verdiğimiz adama 2.8 verdiniz" diye espri yapmıştı. Sosa'nın bonuslarla birlikte aldığı para yaşı düşünüldüğünde Fenerbahçe'yi zora sokuyor. Tecrübeli futbolcu 2 milyon euronun altına inmezse yol gösterilecek. Ancak burada daha çok söz sahibi olan taraf Sosa.

Trabzonspor'la sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Sosa, Sarı-Lacivertliler'den bu sezon 3 milyon euro kazandı. 2.8 milyon euro maaşı olan Arjantinli orta saha, diğer ödemelerle birlikte 3 milyon euro aldı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon 36 yaşına girecek futbolcuya 3 milyon euro seviyelerinde bir ödeme yapmak istemiyor.

İNDİRİM YAPMAZSA GİDER

Fenerbahçe, maaş bütçesini 40 milyon euro seviyelerine çekmek için futbolcularından indirim istedi. Yeni transferlere de yer açılabilmesi için bu bir zorunluluk haline geldi. Sosa'nın da 2 milyon euro aşağısına inmesi istenildi. Arjantinli futbolcu bu indirimi yapmazsa kulüp bulması istenilecek. Ancak Sosa'nın kazandığı ücreti pandemi şartlarında ödeyebilecek bir kulübün çıkma ihtimali zor gözüküyor.

Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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