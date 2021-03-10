Ayrılık kararının ardından Belhanda cephesinden ilk açıklama geldi: Yasal olarak bunu yapamazlar
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Ayrılık kararının ardından Belhanda cephesinden ilk açıklama geldi: Yasal olarak bunu yapamazlar

10.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:37

Son oynanan Sivasspor maçı sonrası yönetime eleşitiren Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilirken, Faslı futbolcunun menajeri konu hakkında açıklamalarda bulundu. Menajer William D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Younes Belhanda depremi yaşanıyor. Sivasspor maçından sonra yönetime saha zemini konusunda eleştirilerde bulunan Faslı oyuncunun sözleşmesi, Galatasaray'ın imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar vermesi ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle tek taraflı olarak feshedildi.

"UMARIM BU YAPTIKLARI ONLAR İÇİN PROBLEM OLMAZ"

Oyuncunun sözleşmesinin fesih edilmesinden sonra, Belhanda'nın menajeri William D'Avila'dan ilk açıklama Ajansspor'a geldi. D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar. Belhanda, bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı. 8 gol ve 3 asist… Bu en iyi rakamlar arasında" diye konuştu.

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Sivasspor maçından sonra konuşan Belhanda, "Sosyal medyada ve gazetelerde, sahanın ne koşulda olduğunu görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Florya'daki antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi.Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına, gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" ifadelerini kullanmıştı.

İşte ayrılığa neden olan açıklamanın tercüme edilmiş hali;

GAZETECİ: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımını?

YOUNES BELHANDA: Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım.

Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.

Ayrılık kararının ardından Belhanda cephesinden ilk açıklama geldi: Yasal olarak bunu yapamazlar
Haber Yorumları (14)
TARAFTAR: Hangi takımın taraftarı olursan ol, futbolcu yanlış birşey dememiş ki, Adelettt istiyozzz, adelett istiyozz diye böğüreceğinize Statınıza bakın. Statı bedava aldınız diye zeminide mi devletin yapmasını bekliyorsunuz.
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MEHMET: Ne istediniz Adamdan. Geldi Geleli Sakatlığı Bahane Edip Oturduğu Yerde Para Kazanan Falcaoyu Takımdan Atmalıydınız. Çok Yanlış Yapıyorsunuz Çooookkk.
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FENERLİBAHÇELİ34: Yani adam diyor ki; Bu iş burada bitmez. Hakikaten; Cimbom hem kendi şampiyonluk yarışına zarar verdi hem de hukuki problemler ve mali külfetler çıkacak görünüyor. Neyse teşekkürler Başkan!
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