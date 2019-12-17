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Ayhan Avcı: Bu sezon borçlarımızı kapatarak, 3 sene önceki gibi kadroları göreceğiz

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Bu sezon borçlarımızı kapatarak, 3 sene önceki gibi iyi kadroları göreceğiz" dedi.

17.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:19
Ayhan Avcı: Bu sezon borçlarımızı kapatarak, 3 sene önceki gibi kadroları göreceğiz
HERBALİFE Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından Bellona Basketbol Başantrenörü , "Bu sezon borçlarımızı kapatarak, 3 sene önceki gibi iyi kadroları göreceğiz" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, ligde oynadıkları 8 maçta 5 galibiyet aldıklarını bildirdi. Ligde beklentilerinden daha fazla galibiyet aldıklarını kaydeden Avcı, "Amacımız, ilk 8 takım arasında kalarak Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazanmak. Ayrıca sezon sonunda Play-Off'a kalarak gelecek sezon yine Avrupa Kupası'nda mücadele etmek istiyoruz. Bu sezon borçlarımızı kapatarak 3 sene önceki gibi iyi kadroları göreceğiz" dedi.

BARBEE VE GİZEM İLE YOLLAR AYRILDI

Sezon başında transfer edilen ABD'li basketbolcu Shacobia Barbee ve 2016-2017 sezonundan bu yana takımda yer alan Gizem Sezer ile yolların ayrıldığını belirten Ayhan Avcı, "Barbee'nin yerine bir yabancı alacağız. Umarım onunla birlikte ivmemizin biraz daha yükselir. Gizem Sezer'i daha fazla dakika alabilmesi için gönderdik. Önümüzdeki senelerde tekrar gelebilir" diye konuştu.


- Kayseri
Kaynak: DHA
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