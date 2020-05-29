Ayhan Avcı, Bellona Kayseri ile görüşmeye geliyor Coach Ayhan Avcı, Bellona Kayseri Basketbol yönetimi ile görüşmeye geliyor.

Coach Ayhan Avcı, Bellona Kayseri Basketbol yönetimi ile görüşmeye geliyor.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ile sözleşmesi sona eren coach Ayhan Avcı, yeni sezon planlaması için Kayseri'ye gelecek. Başkan Ömer Yağmur ve Sportif Direktör Ahmet Bozbey ile görüşecek olan Ayhan Avcı, yeni sezon için anlaşma zemini arayacak.

Salı günü Kayseri'de olacak olan Ayhan Avcı, anlaşma sağlanması halinde yeni sezon için önce transfer çalışmasını ardından lig hazırlığı için planlama yapacak. Ayhan Avcı, "Önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek yönetim ile görüşme yapacağız yeni sezon ile ilgili. Bellona Kayseri Basketbol takımı benim kulübüm. Dolayısıyla Kayseri'den ve Bellona Kayseri Basketbol'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Yapacağımız görüşme inşallah iki taraf için hayırlı olur" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA