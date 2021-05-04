Aydınspor yönetiminden açıklama
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Aydınspor yönetiminden açıklama

Aydınspor yönetiminden açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir zamanlar Fenerbahçe'yi 6-1 yenerek tarihe adını kaydettiren, ancak bugün amatör ligde ayakta kalmaya çalışan Aydınspor'da yönetim krizi yaşanmaya başladı.

Bir zamanlar Fenerbahçe'yi 6-1 yenerek tarihe adını kaydettiren, ancak bugün amatör ligde ayakta kalmaya çalışan Aydınspor'da yönetim krizi yaşanmaya başladı. Klüp tarafından yapılan yazılı açıklama ile Genel Sekreter Suat Deniz'in ıslak imzalı istifası istenirken, çeşitli ithamlarla suçlanan Suat Deniz ise yönetim kurulu üyeliğinin ıslak imzalı olmadığını belirtti.

Aydınspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüzün son olağan genel kurulunda Genel Sekreter görevi verilen Suat Deniz'in her fırsatta aşağılayıcı ve küçük düşürücü hallerde bulunan bir kulübün başarısıyla övünmesi, Aydınspor değerlerini hiçe sayarak bu kulübü kişisel sosyal medya hesaplarından tebrik etmesi, kulübümüzü ve taraftarlarımızı küçük düşürücü paylaşımlar yapılmasına kişisel sosyal medya hesaplarında müsaade etmesi tarafımızca olumlu karşılanmamıştır.

Sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklayan ancak ıslak imza ile dilekçeyi tarafımıza ulaştırmayan, yaptığı paylaşımlar nedeniyle değerli taraftarlarımızın da yoğun tepkisini alan Suat Deniz'in kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevki kararlaştırılmıştır. Aydınspor Kulübü olarak taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından hakkında yapılan açıklamalara ilişkin konuşan Suat Deniz ise "Ben Yunan takımını kutlamadım. Ben Aydın ilini temsil eden Nazillispor'u kutladım. Kimse geçmişteki bazı şeyleri unutmasın. Aydınspor takımının geçmişte Nazilli Beldeiyespor Kulübü Başkanı Esat Ergüler döneminde Nazilli Belediyesi tarafından gönderilen otobüse deplasmana gittiği günleri unutmasınlar. Benim ıslak imzamla istifamı bekleyenler beni ıslak imzamla ne zaman yönetime almışlar bunun da cevabını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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