Aydınlı özel sporculardan büyük başarı

Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'na ve İstanbul'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'na, Aydınlı özel sporcular başarıları ile damga vurdu.

Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'na ve İstanbul'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'na, Aydınlı özel sporcular başarıları ile damga vurdu.

23-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Aysun Akay büyük başarı elde etti. Ülkemizi temsil eden milli sporcu Akay, 100m'de 12.21lik derecesiyle Dünya İkincisi ve 200m'de 25.52lik derecesiyle Dünya Üçüncüsü oldu. İstanbul'da 24-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen bir diğer şampiyonada ise, Aydın'lı özel sporcular göz kamaştırdı. Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Ceren Yergezen 4 altın 2 gümüş, Yaşar Yergezen 1 altın 3 gümüş 2 bronz ve Elfin Pehlivan 3 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Şampiyonalardan başarıyla dönen özel yetenekli sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkürlerini sunmak için ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fillikçioğlu da sporcuları tek tek kutladı. Her zaman spor ve sporcuyu destekleyeceklerini ifade eden Fillikçioğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Başarılar asla tesadüf değildir. Özellikle kalıcı başarılar. Özel bireylerle hayatın her alanında yaptığımız çalışmalar sayesinde onların gelişimlerine ve sosyal hayata daha çabuk katılmalarına olanak tanıyoruz. Özel sporcularımız ile özel olarak ilgileniyoruz ve karşılığını alıyoruz. Spor varsa engel yoktur. Sporcularımızı tebrik ediyorum kazandıkları madalyalar ile bizlere ve Aydın'ımıza unutulmaz bir gurur yaşattılar. Bütün olanaklarımızla ve desteğimizle onların yanındayız. Tüm tesislerimiz, spor salonlarımız ve gençlik merkezlerimizin kapıları daima açık. Öncelikle bizlere güvenerek en değerlilerini teslim eden aileleri ve emek vererek sporcularımızı bu seviyeye getiren antrenörlerimizi kutluyorum. Sporcularımıza verdikleri destekten dolayı Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Valimiz Hüseyin Aksoy'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı sporculara hediye takdim ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı