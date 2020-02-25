Haberler » Spor » Aydın'ın sultanları bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak - Spor

Aydın'ın sultanları bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı bugün saat 18.00'da Fenerbahçe Opet ile deplasmanda karşılaşacak.

25.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:19
Aydın'ın sultanları bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak

Sultanlar Ligi'nde Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı bugün saat 18.00'da Opet ile deplasmanda karşılaşacak.


Ligin 18. Haftasında kendi evinde karşılaştığı Eczacıbaşı Vitra'ya karşı güzel bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan Aydın'ın sultanları, 19.hafta karşılaşmasında ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe Opet ile deplasmanda mücadele edecek. İstanbul Burhan Felek Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler