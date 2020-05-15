Aydın filede hızlı başladı VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Geçen hafta, iç transferde pasör çaprazı Meryem Boz ve Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile yeniden anlaşıp, dış transferde Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile el sıkışan Aydın temsilcisi, şimdi de iç transferde orta oyuncu Hande Korkut'un sözleşmesini uzatıp, dış transferde PTT'den orta oyuncu Janset Cemre Erkul'u kadrosuna kattı. Yönetimin transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve yeni imzaların kapıda olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA