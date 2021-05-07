Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan bir takviye daha
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan bir takviye daha

Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan bir takviye daha
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

MİSLİ.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde daha önce anlaştığı Fenerbahçe'den libero Melis Yılmaz'ı resmen duyururken, Galatasaray altyapısından yetişip, Mehmet Erdem Marmara Akademi ve son 2 sezonda Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki...

MİSLİ.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde daha önce anlaştığı Fenerbahçe'den libero Melis Yılmaz'ı resmen duyururken, Galatasaray altyapısından yetişip, Mehmet Erdem Marmara Akademi ve son 2 sezonda Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki smaçör Merve Nur Öztürk'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Galatasaray'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu'nu da alan Aydın temsilcisinde VakıfBank'la söz kesen Meryem Boz'un ardından takımdan ayrılan Hollandalı smaçör Maret Grothues, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor tarafından Melis ve Merve Nur'un transferleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Libero olarak görev yapan ve 6 yıldır Fenerbahçe Opet'te forma giyen 24 yaşındaki başarılı libero Melis Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Çanakkale Belediyespor'dan smaçör 21 yaşındaki smaçör Merve Nur Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Melis Yılmaz'a ve Merve Nur Öztürk'e Aydın ilimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan bir takviye daha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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