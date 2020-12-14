Aybars Hünalp, D-Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi

Spor medyasında önemli bir transfer gerçekleşti. Uzun yıllar gazetecilik ve televizyonculuk yapan Aybar Hünalp D Smart spor kanalları direktörlüğüne getirildi.

İspanya futbol Ligi La Liga, Voleybol Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Futbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi, NBA, FI ve Moto GP, Almanya Kupası ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını sporseverlerle buluşturan D-Smart'ta göreve başlayan Hünalp, daha önce Show TV'de spor müdürlüğü ve Lig TV ve beIN Sports'da haber müdürlüğü görevini yürütmüştü. Hünalp ile birlikte kanalda bir hareketlilik bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı