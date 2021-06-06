Ay-Yıldızlı takımımızın EURO 2020'deki forma numaraları belli oldu

Haftaya cuma günü İtalya ile EURO 2020'de ilk maçını oynayacak Milli Takım'ın forma numaraları belli oldu. Takımda 10 numarayı taşıyacak isim Hakan Çalhanoğlu. Gol silahımız Burak Yılmaz 17, savunmadaki sigortalarımız Merih 3, Çağlar da 4 numaralı formayı giyecek.