Ay-Yıldızlı takımımızın EURO 2020'deki forma numaraları belli oldu
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Ay-Yıldızlı takımımızın EURO 2020'deki forma numaraları belli oldu

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Haftaya cuma günü İtalya ile EURO 2020'de ilk maçını oynayacak Milli Takım'ın forma numaraları belli oldu. Takımda 10 numarayı taşıyacak isim Hakan Çalhanoğlu. Gol silahımız Burak Yılmaz 17, savunmadaki sigortalarımız Merih 3, Çağlar da 4 numaralı formayı giyecek.

Türkiye'nin yıldızlarının forma numaraları belli oldu. 26 kişilik Ay-Yıldızlı ekipte numaralarda sürpriz olmadı. Hakan 10, Burak 17, Merih 3, Çağlar 4 numarayı aldı.

İşte forma numaraları:

1 - MERT GÜNOK

2 - ZEKİ ÇELİK

3 - MERİH DEMİRAL

4 - ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

5 - OKAY YOKUŞLU

6 - OZAN TUFAN

7 - CENGİZ ÜNDER

8 - DORUKHAN TOKÖZ

9 - KENAN KARAMAN

10 - HAKAN ÇALHANOĞLU

11 - YUSUF YAZICI

12 - ALTAY BAYINDIR

13 - UMUT MERAŞ

14 - TAYLAN ANTALYALI

15 - OZAN KABAK

16 - ENES ÜNAL

17 - BURAK YILMAZ

18 - RIDVAN YILMAZ

19 - ORKUN KÖKÇÜ

20 - ABDÜLKADİR ÖMÜR

21 - İRFAN CAN KAHVECİ

22 - KAAN AYHAN

23 - UĞURCAN ÇAKIR

24 - KEREM AKTÜRKOĞLU

25 - MERT MÜLDÜR

26 - HALİL DERVİŞOĞLU

Ay-Yıldızlı takımımızın EURO 2020'deki forma numaraları belli oldu
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Ay-Yıldızlı takımımızın EURO 2020'deki forma numaraları belli oldu - Haberler Spor
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