Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu
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Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu

Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges'in giyilmiş idman çoraplarından kazandığı para dudak uçuklattı. Ebanie Bridges, son olarak bir erkek hayranına pis şekilde gönderdiği çorabından 900 dolar kazandığını anlattı. Sadece giydiği çoraplarından ayda yaklaşık 6 bin dolar kazanan Bridges, "Bu işten çok keyif alıyorum ve gerçekten iyi kazanıyorum. Çok fazla talep var" diye konuştu.

Sporcuların gelir kazanma yöntemlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, giydiği çoraplardan kazandığı parayla şaşkınlık yarattı. Kariyerinden önce matematik öğretmeni olduğunu söyleyen Boksör, röportajında şu ifadeleri kullanıyor: İlk olarak Twitter'dan bir erkek hayranım giyilmiş çoraplarımı satın almak istediğini söyledi. Bu işe böyle başladım ve güzel bir yatırıma dönüştü.

"BANA SARIŞIN BOMBA DİYORLAR"

Bazıları bana 'sarışın bomba cihaz' diyorlar ve bu güzel. Çok talep var ve sürekli mesaj alıyorum. Çoraplarımı giyerken çekildiğim fotoğraflardan da para kazanıyorum. Poz başına 100 dolar alıyorum. 4 haftada sattığım pozlardan 4 bin dolar kazandım. Çoraplarımı giydiğim pozlardan en az 2 bin dolar kazanıyorum. Bu size tuhaf gelebilir ama iyi kazanıyorum. Bu işi yapmaya devam edeceğim.

Avustralyalı kadın boksör, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu
Avustralyalı kadın boksör, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu
Avustralyalı kadın boksör, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu
Avustralyalı kadın boksör, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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