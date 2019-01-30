Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor

7 ülkede 250'den fazla mağazaya sahip olan Forever New'in Instagram hesabından, "Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye'deki işlerimize son veriyoruz" açıklamasında bulunuldu.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Markanın Türkiye temsilciliği tarafından Instagram aracılığıyla İngilizce olarak yapılan açıklamada, 30 Ocak'tan önce verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerinin tamamen iade edilebileceği belirtildi. Şirket, müşterilerin Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini da duyurdu.

İSTANBUL'DA 6 ŞUBESİ BULUNUYORDU

Dünyaca ünlü Forever New markasının İstanbul'da ataşehir, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta şubeleri bulunuyordu.