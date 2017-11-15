Avustralya Üst Üste Dördüncü Kez Dünya Kupasında

2018 Dünya Kupası Kıtalararası Play-off Elemeleri rövanş maçında Avustralya, deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Honduras'ı evinde 3-1 mağlup ederek önümüzdeki sene Rusya'da düzenlenecek turnuvaya katılım hakkı elde eden 31. ülke oldu.

ANTALYASPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ FORMASI GİYEN JEDİNAK HAT-TRİCK YAPTI

Sidney'de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci devreye damga vuran isim Mile Jedinak oldu. Kariyerinde bir dönem Antalyaspor ve Gençlerbirliği formaları da giyen Aston Villa'nın 33 yaşındaki orta sahası 53, 72 ve 85. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak ülkesi Avustralya'yı Dünya Kupası'na götüren isim oldu. Honduras'ın tek sayısı ise duraklama dakikalarında Alberto Elis'ten geldi.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASINA KATILMAYI BAŞARDILAR

Bu sonuçla birlikte Avustralya, üst üste dördüncü kez olmak üzere toplamda beşinci kez Dünya Kupasında boy gösterecek.