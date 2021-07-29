Avrupa'ya gideceğini söyleyip Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı
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Avrupa'ya gideceğini söyleyip Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı

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Beşiktaş'ta mali konularla anlaşamadığı için boşa çıkan Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile tüm konularda anlaştı. Avrupa'ya gitmek istediğini belirtip Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Ahmet Bulut, Dorukhan'ın Trabzonspor'da forma giyeceğini ifade etti.

Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a imza attı. Milli futbolcunun bazı Avrupa takımları, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da teması olmuştu ama tercihini Bordo-Mavili ekipten yana kullandı.

MENAJERİ DUYURDU

Duhuliye'nin haberine göre; yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklifi alamayan Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun yeni sezonda Trabzonspor'da forma giyeceğini belirtti.

Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyip Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a imza attı

ABDULLAH AVCI İLE BABA OĞUL GİBİLER

Dorukhan Toköz, eski hocası Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da yeniden buluşacak. Dorukhan, Avcı'nın çok sevdiği ve istediği bir futbolcu. Kısa süre içinde Bordo-Mavili formayı giymesi bekleniyor.

Avrupa'ya gideceğini söyleyip Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı
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Haber Yorumları (1)
ORÇUN YILMAZ: ZATEN İYİ TOPÇU DEĞİLDİ İLK 11 E ZOR GİRER GİRERSEDE KIRMIZI KART POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK BİR OYUNCU KENDİSİ.
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