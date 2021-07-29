Avrupa'ya gideceğini söyleyip Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı

Beşiktaş'ta mali konularla anlaşamadığı için boşa çıkan Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile tüm konularda anlaştı. Avrupa'ya gitmek istediğini belirtip Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Ahmet Bulut, Dorukhan'ın Trabzonspor'da forma giyeceğini ifade etti.

Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a imza attı. Milli futbolcunun bazı Avrupa takımları, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da teması olmuştu ama tercihini Bordo-Mavili ekipten yana kullandı.

MENAJERİ DUYURDU

Duhuliye'nin haberine göre; yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklifi alamayan Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun yeni sezonda Trabzonspor'da forma giyeceğini belirtti.

ABDULLAH AVCI İLE BABA OĞUL GİBİLER

Dorukhan Toköz, eski hocası Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da yeniden buluşacak. Dorukhan, Avcı'nın çok sevdiği ve istediği bir futbolcu. Kısa süre içinde Bordo-Mavili formayı giymesi bekleniyor.