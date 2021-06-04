Avrupa üçüncüsü sporcuya hediye
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Avrupa üçüncüsü sporcuya hediye

Avrupa üçüncüsü sporcuya hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çekya Podebrady'da yapılan Avrupa Yürüyüş Kupası'nda U20 kategorisi 10 kilometre yarışında 42 dakika 20 saniyelik derecesiyle Avrupa üçüncüsü olan sporcu Serhat Güngör'e hediye yağıyor.

Çekya Podebrady'da yapılan Avrupa Yürüyüş Kupası'nda U20 kategorisi 10 kilometre yarışında 42 dakika 20 saniyelik derecesiyle Avrupa üçüncüsü olan sporcu Serhat Güngör'e hediye yağıyor. Avrupa üçüncüsü olan sporcu Serhat Güngör'ü kabul eden Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Serhat Güngör'ü tebrik ederek hediye verdi.

Çekya Podebrady'da yapılan Avrupa Yürüyüş Kupası U20 kategorisi 10 kilometre yarışında 42 dakika 20 saniyelik derecesiyle Avrupa üçüncüsü olan sporcu Serhat Güngör ve antrenörü Nihat Erim, İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan "Sporcumuz Serhat Güngör azimli ve disiplinli çalışmasının meyvelerini alıyor ve almaya da devam edecek. Daha önce birçok kez Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye dereceleri, Balkan Şampiyonluğu ve şimdi de Avrupa üçüncüsü olarak bu gururu bize ilimize ve ülkemize yaşattı. Gelecek nesillere de örnek oldu. Bizler sporcularımıza ve antrenörlerimize gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcumuz Serhat Güngör'ü ailesini ve antrenörümüz Nihat Erim'i tebrik ediyor ve daha nice başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA

Avrupa üçüncüsü sporcuya hediye
Avrupa üçüncüsü sporcuya hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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