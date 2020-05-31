Avrupa, Türk kirazını bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa, Türk kirazını bekliyor

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Balkan ülkeleri ve Çin'e kadar toplamda 40 ülke Türk kirazını ihraç etmek için hazırlanıyor.

Avrupa, Türk kirazını bekliyor
31.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:05

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Balkan ülkeleri ve Çin'e kadar toplamda 40 ülke Türk kirazını ihraç etmek için hazırlanıyor.

Yaz mevsimi olan ve insanların büyük çoğunluğu tarafından çok beğenilen dallarda kızaran kirazlar toplanmaya devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Balkan ülkeleri ve Çin'e kadar toplamda 40 ülkeye ihraç etmek için hazırlanıyor. Kiraz üretiminde önemli üretici pozisyonundaki Türkiye, ihracat için kolları sıvadı. Uzmanlar, pandemi olmasına rağmen geçen yıl ihracatta 80 bin ton ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım rakamlarının geçileceğini öngörüyor.

"HEM KALİTE HEM DE REKOLTE ANLAMINDA GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Manisa bölgesi meyve ve sebze üreticisi Ali Uçak, "Bu yıl geçen seneden daha iyi bir rekoltemiz var. Herhangi bir afetle karşılaşmazsak hem kalite hem de rekolte anlamında geçen seneden daha iyi durumdayız." dedi.

Toplamda 40 ülkeye kiraz ihracatında bulunduklarını belirten Uçak, "Rusya ağırlıklı olarak çalıştığımız ülke, Çin'e ile de ciddi anlamda çalışmalarımız var. Öte yandan, İngiltere, İtalya ve Almanya'ya da ihracat yapıyoruz. Hasatta bu sene geçen seneye nazaran yüzde 15 daha yüksek bir rekolte bekliyoruz, umarım bu şekilde devam eder." diye konuştu.

Kovid-19 salgını, Dünya'da birçok ülkenin sınırlarını dış dünyaya kapattığı süreci de beraberinde getirmişti. Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla şartlarının iyi gitmesi, hava kargo olanağı, Çin pazarının açılması gibi etkenler ihracatın da hareketlenmesini sağlayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hasan Polatkan Adnan Menderes Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ayça Varlıer Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Can Bartu Mete Gazoz İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Şehit Antalya Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Avrupa, Türk kirazını bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 10:05:39. #1.14#
title