Avrupa Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da yapılacak

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Avrupa Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da yapılacak

Avrupa Tekvando Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek.

Avrupa Tekvando Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilecek organizasyonda 8'er kadın ve erkek milli sporcu tatamiye çıkacak.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli tekvandocular şöyle:

Kadınlar

46 kilo: Rukiye Yıldırım

49 kilo: Merve Dinçel

53 kilo: Zeliha Ağrıs

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

62 kilo: İrem Yaman

67 kilo: Nur Tatar

73 kilo: Nafia Kuş

+73 kilo: İkra Kayır

Erkekler

54 kilo: Görkem Polat

58 kilo: Cihat Çakmak

63 kilo: Hakan Reçber

68 kilo: Emircan Turan

74 kilo: Ferhat Muhammet Saroğlu

80 kilo: Hasan Can Lazoğlu

87 kilo: Orkun Ateşli

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bahar Candan Merve Boluğur
Spor Can Bartu Okay Yokuşlu Sergen Yalçın İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da yapılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:09:17. #1.16#
title