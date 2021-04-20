Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Liverpool'un hocası Klopp'tan cesur yorum: Bu hoşuma gitmedi, mesele sadece para

Futbol dünyasının en sevdiği isimlerden olan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 2019'da yaptığı açıklamanın arkasında durduğunu ifade etti. Klopp, "O gün ne söylediysem aynı yerdeyim. Fikrim değişmedi, insanlar mutsuz bunu görüyorum. Bu kararı ben almadım. Eğer sorunsam giderim, değilsem kalırım. Kendimi Liverpool'dan sorumlu hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde olmamak hoş değil" dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımının da içinde olduğu 12 kulübün Süper Lig fikrine sıcak bakmadığını açıkladı. 2019'da bu projeyle ilgili, "Liverpool'un 10 yıl boyunca Real Madrid ile karşılaştığı bir sistemi neden oluşturmalıyız? Bunu kim görmek ister, benim için Şampiyonlar Ligi, her zaman aynı takımlara karşı oynamadığımız Süper Lig'dir" diyen Klopp, bu sözlerinin arkasında durduğunu söyledi.

"WEST HAM'IN GİDİŞİ HEYECAN VERİCİ"

Klopp, "Süper Lig konusunda fikrim değişmedi, insanlar mutsuz. Bunu anlıyorum ama ben ve futbolcular bu sürece dahil değiliz, bu karara ben karışamam. Amacım her zaman Şampiyonlar Ligi'nin parçası olmak. Ama West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi fikrini beğendim" dedi.

"MESELE SADECE PARA"

Deneyimli teknik direktör, "12 kulübün bu kararı neden aldığını analamadım, ancak UEFA sadece bazı şeylere karar veremez. UEFA Şampiyonlar Ligi fikrini değiştirmek istiyor ve onlara daha fazla maç olduğunu söyledim ve bundan hoşlanmıyorum. UEFA ve kulüpler için tamamen para mesele, Süper Lig için de, mesele sadece para" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAMAK HOŞ DEĞİL"

Klopp sözlerini şöyle sürdürdü: Şampiyonlar Ligi'nde olmamak hoş değil. Futbolda bazı şeyler değişmek zorunda ama zamana ihtiyaç var. Şampiyonlar Ligi'nde yer almamamız hoş değil. Eğer sorunsam giderim, değilsem kalırım. Liverpool'dan kendimi sorumlu hissediyorum.