Avrupa Şampiyonu karateci Keyda Nur Çolak'a havalimanında coşkulu karşılama
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Avrupa Şampiyonu karateci Keyda Nur Çolak'a havalimanında coşkulu karşılama

Avrupa Şampiyonu karateci Keyda Nur Çolak'a havalimanında coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Keyda Nur Çolak, Trabzon Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Keyda Nur Çolak, Trabzon Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Trabzon TOHM sporcusu Keyda Nur Çolak memleketi Trabzon'a döndü. Şampiyon sporcu için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü görkemli bir karşılama töreni hazırladı. Keyda Nur Çolak, Trabzon Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Kaptanı Murat Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve sevenleri tarafından meşaleler eşliğinde karşılandı. Başarılı sporcuyu karşılama töreninde eski Bakan ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Faruk Nafiz Özak da yalnız bırakmadı. Coşkulu karşılamadan mutluluk duyan Keyda Nur Çolak, herkese teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Kaptanı Murat Öztürk yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde, spora ve sporcularımıza destek vermek için özel gayret gösteriyoruz. Keyda Nur kardeşimizin Avrupa Şampiyonluğu başarısı kazanması bizleri gururlandırmıştır. Kendisine, hocasına ve ailesine yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Avrupa Şampiyonu karateci Keyda Nur Çolak'a havalimanında coşkulu karşılama
Avrupa Şampiyonu karateci Keyda Nur Çolak'a havalimanında coşkulu karşılama
Avrupa Şampiyonu karateci Keyda Nur Çolak'a havalimanında coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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