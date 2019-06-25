Avrupa piyasaları açılış öncesinde düştü
– Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD ve İran arasındaki gerginlikler, küresel ticaret gelişmeleri ve Birleşik Krallık'taki Muhafazakar Parti liderlik seçimlerine odaklanmalarıyla açılış öncesi işlemlerde düştü.
– Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD ve İran arasındaki gerginlikler, küresel ticaret gelişmeleri ve Birleşik Krallık'taki Muhafazakar Parti liderlik seçimlerine odaklanmalarıyla açılış öncesi işlemlerde düştü.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.39,
DAX yüzde 0.45 ve
CAC yüzde 0.44 düştü.
Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1399 değerinden işlem görürken, sterlin yüzde 0.17 artışla 1.2762 dolar değerine yükseldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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