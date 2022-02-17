Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı

Otomobil pazarı 2022 Ocak yıllık yüzde 2,4 azalarak toplam 822 bin 423 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Avrupa otomobil pazaro Ocak ayı değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, AB, Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Ocak ayında yüzde 2,4 düşüş yaşanarak toplam 822 bin 423 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayında ise Avrupa otomobil pazarı 842 bin 670 adet olmuştu.

Ocak ayında Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 azalış ve 29 bin 20 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8'inci ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 2022 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 28,9 ile Yunanistan, yüzde 22,8 ile Norveç ve yüzde 19,7 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 72,6 ile Slovakya, yüzde 55,5 ile Romanya ve yüzde 52,7 ile İzlanda oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi